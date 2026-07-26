Для предпринимателей Евпатории запустят «Антикризисный навигатор»

«Антикризисный навигатор» — мероприятие, посвященное инструментам защиты и господдержки предпринимателей в кризисных условиях, проведут 28 июля в Евпатории. Встречу организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.
Эксперты поделятся алгоритмами защиты бизнеса от штрафных санкций и судебных разбирательств в условиях режима чрезвычайной ситуации. Особое внимание будет уделено возможностям социального и семейного предпринимательства, а также порядку включения компаний в соответствующие реестры республики.
Кроме того, участникам представят обзор действующих мер поддержки, предоставляемых региональным центром «Мой бизнес». Мероприятие пройдет в 11:00 по адресу: Евпатория, ул. Революции, 50/5, конференц-зал. Требуется регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.