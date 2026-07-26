В Краснодаре празднуют День ВМФ

«В Краснодаре нет своего порта. Но есть те, кто родился на нашей кубанской земле и выбрал судьбу моряка. Наши земляки и сегодня несут службу, обеспечивая целостность российских границ. Желаю нашим морякам крепкого здоровья. Пусть скорее наступит то самое мирное небо, ради которого вы выполняете сложную и опасную работу, а в стенах ваших домов всегда будут тепло и взаимопонимание», — написал в соцсетях Евгений Наумов.