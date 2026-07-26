В Краснодаре празднуют День ВМФ

Сегодня, 26 июля, вся Россия отмечает День ВМФ. Этому виду войск исполняется 330 лет со дня основания. С праздником моряков, ветеранов и их семьи поздравили глава Краснодара Евгений Наумов и председатель гордумы Вера Галушко.
«В Краснодаре нет своего порта. Но есть те, кто родился на нашей кубанской земле и выбрал судьбу моряка. Наши земляки и сегодня несут службу, обеспечивая целостность российских границ. Желаю нашим морякам крепкого здоровья. Пусть скорее наступит то самое мирное небо, ради которого вы выполняете сложную и опасную работу, а в стенах ваших домов всегда будут тепло и взаимопонимание», — написал в соцсетях Евгений Наумов.
Центром торжеств в Краснодаре традиционно стал памятник «Военным морякам Кубани», установленный в парке им. 30-летия Победы. К монументу присутствующие возложили цветы и почтили память погибших.
Вера Галушко вспомнила уроженца Кубани Ивана Кожанова, который стал одним из первых краснофлотцев. Командующим Балтийского флота его назначили, в возрасте 23 лет.
Праздник День военно-морского флота России отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Его учредили в 2006 году.