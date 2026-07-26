Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года из Калининградской области отправили более 110 тысяч тонн зерна в другие страны

Большую часть продукции экспортировали в Сербию и Ливан.

С начала года из Калининградской области отправили более 110 тысяч тонн зерна в другие страны. Большую часть продукции экспортировали в Сербию и Ливан. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

С 1 января в Сербию и Ливан отправили около 42,7 тысяч тонн кукурузы, в ОАЭ и Нигерию — 38 тысяч тонн тонн пшеницы, а в Конго и Камерун — 30 тысяч тонн пшеницы.

«Все экспортные партии прошли карантинный фитосанитарный контроль. Лабораторные экспертизы подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов в продукции и её соответствие требованиям стран-импортеров», — отметили в Россельхознадзоре.

В 2025 году из Калининградской области вывезли более 300 тысяч тонн зерна в другие страны. Большую часть продукции отправляли в Сербию. Основной экспортёр зерновых в регионе — группа компаний «Содружество». Более 90% поставок приходится на пшеницу. В незначительных объёмах Калининградская область отправляет за границу кукурузу и ячмень.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше