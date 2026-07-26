С начала года из Калининградской области отправили более 110 тысяч тонн зерна в другие страны. Большую часть продукции экспортировали в Сербию и Ливан. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
С 1 января в Сербию и Ливан отправили около 42,7 тысяч тонн кукурузы, в ОАЭ и Нигерию — 38 тысяч тонн тонн пшеницы, а в Конго и Камерун — 30 тысяч тонн пшеницы.
«Все экспортные партии прошли карантинный фитосанитарный контроль. Лабораторные экспертизы подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов в продукции и её соответствие требованиям стран-импортеров», — отметили в Россельхознадзоре.
В 2025 году из Калининградской области вывезли более 300 тысяч тонн зерна в другие страны. Большую часть продукции отправляли в Сербию. Основной экспортёр зерновых в регионе — группа компаний «Содружество». Более 90% поставок приходится на пшеницу. В незначительных объёмах Калининградская область отправляет за границу кукурузу и ячмень.