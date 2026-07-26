Сотрудники красноярского краевого Роспотребнадзора рассказали, чем вредны поздние перекусы и как снизить их отрицательное воздействие. По данным диетологов, идеальное время для ужина с 19:00 до 19:30, когда желудочно-кишечный тракт человека работает наиболее активно. Более поздний ужин чреват тем, что сон будет недостаточно качественным: около полутора часов организму придется переваривать пищу вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливать силы. Если же режим жизни таков, что поужинать в лучшее время не получается, нужно соблюдать золотое правило: пауза между последним приемом пищи и сном должна составлять не меньше 2 часов, а лучше всего — 4 часа. В ужин не стоит включать: сладости и мучное; соленья и острые блюда — они задерживают жидкость, перегружая почки и добавляют телу объемов. Безопасным перекусом на ночь диетологи считают стакан ряженки или нежирного йогурта, немного тушенных овощей, орехов или фруктов.
Как снизить вред от поздних перекусов
Сотрудники красноярского краевого Роспотребнадзора рассказали, чем вредны поздние перекусы и как снизить их отрицательное воздействие. По данным диетологов, идеальное время.
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