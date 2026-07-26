Как снизить вред от поздних перекусов

Сотрудники красноярского краевого Роспотребнадзора рассказали, чем вредны поздние перекусы и как снизить их отрицательное воздействие. По данным диетологов, идеальное время для ужина с 19:00 до 19:30, когда желудочно-кишечный тракт человека работает наиболее активно. Более поздний ужин чреват тем, что сон будет недостаточно качественным: около полутора часов организму придется переваривать пищу вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливать силы. Если же режим жизни таков, что поужинать в лучшее время не получается, нужно соблюдать золотое правило: пауза между последним приемом пищи и сном должна составлять не меньше 2 часов, а лучше всего — 4 часа. В ужин не стоит включать: сладости и мучное; соленья и острые блюда — они задерживают жидкость, перегружая почки и добавляют телу объемов. Безопасным перекусом на ночь диетологи считают стакан ряженки или нежирного йогурта, немного тушенных овощей, орехов или фруктов.