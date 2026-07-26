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Более 600 нижегородских студентов приняли участие в антитеррористической акции

Профилактические мероприятия прошли в лагерях «Заря» и «Ждановец» на Горьковском водохранилище.

Источник: Комсомольская правда

В студенческих спортивно-оздоровительных лагерях «Заря» ННГУ и «Ждановец» НГТУ, расположенных на берегу Горьковского водохранилища, прошла серия выездных профилактических мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и неонацизму. Их участниками стали более 600 студентов нижегородских вузов, сообщили в аппарате антитеррористической комиссии в Нижегородской области.

Со студентами пообщались директор регионального Корцентра Олег Пикунов, сотрудник аппарата АТК Наталья Большакова и глава местного самоуправления Городецкого округа Александр Мудров.

Эксперты рассказали молодежи об уголовной ответственности за преступления террористической направленности, объяснили, как действуют вербовщики, вовлекающие молодых людей в противоправную деятельность, и дали рекомендации, как не попасться на их уловки.

Кроме того, участникам напомнили о запрете на публикацию информации о последствиях атак беспилотников и обсудили вопросы межнационального и межконфессионального согласия.

Одной из ключевых частей программы стал открытый диалог студентов с представителями власти. Завершился выезд участием сотрудников областной АТК в межвузовском спортивном фестивале «Побережье», который прошел на базе лагеря «Ждановец» с участием команд НГТУ, НГПУ и ННГАСУ.

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