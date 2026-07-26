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На проект капремонта трамвайных путей на Советском пр-те выделили 24 млн рублей

Начальная стоимость контракта составляет 24 млн рублей.

Администрация Калининграда объявила конкурс на разработку проектной документации для капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети на Советском проспекте. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 24 млн рублей. Подрядчика планируют определить 14 августа. На подготовку проектной документации отводится 220 календарных дней с момента заключения контракта.

Проект предусматривает капитальный ремонт участка трамвайной линии от ул. Фестивальная аллея до Площади Победы протяженностью около 1,3 км. Согласно техническому заданию, само строительство намечено на 2028−2030 годы.

Капитальный ремонт участка вошёл в план реализации муниципальной программы развития дорожно-транспортного комплекса Калининграда на 2026 год и плановый период 2027 — 2028 гг.

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