Число пострадавших во время шторма в Ростове увеличилось до 28

Разрушения в городе ликвидируют 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники. К работам привлекли также шесть расчетов спасателей городской поиско-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийную бригаду от администрации районов, 25 единиц спецтехники.