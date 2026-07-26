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Почти тропики: Беларусь в понедельник накроют жара и ливни

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, с которых начнется новая рабочая неделя.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 78% 757 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

Так, по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет), в понедельник на большей территории страны пройдут грозы с сильными ливнями.

«Днем 27 июля (понедельник) на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами — сильные ливни», — говорится в сообщении синоптиков.

Прогнозируемые погодные условия соответствуют оранжевому уровню опасности, предупредили в Белгидромете.

Несмотря на грозы и ливни в начале недели сохранится теплая погода, в отдельных регионах страны, преимущественно на юго-востоке, будет даже жарковато.

Так, в Гомельской и Могилевской областях столбик термометра в понедельник поднимется до +28..+31°С. Кроме того, по данным Белгидромета, здесь будет сухо и без существенных осадков.

На пару градусов прохладнее будет в Витебской области — воздух прогреется максимум +28°С, к вечеру может пройти дождь. Но осадки будут кратковременными, обещают синоптики.

А вот где дожди и грозы прогнозируются с большой вероятностью (80−90%), так это Брестской, Гродненской областях. Температура воздуха составит в Брестской области от +23°С до +25°С, в Гродненской — максимум +24°С.

В Минске и Минской области в понедельник также ожидаются грозы, возможно с сильными ливнями. Зато тепло — температура воздуха достигнет +28°С.

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