В селе Юрла Пермского края завершилось благоустройство яблоневого сада

Яблоневый сад в Юрле начали благоустраивать еще в прошлом году. В рамках первого этапа летом 2025 года там была обустроена площадка с плиточным покрытием и высажены молодые яблони. Центром композиции стала знаковая скульптура — Юрлинка, девушка в национальной одежде с караваем. Тогда же в саду появился световой фонтан.