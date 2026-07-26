В селе Юрла Пермского края завершилось благоустройство яблоневого сада

Работы по обустройству яблоневого сада подошли к концу в селе Юрла Пермского края. Территорию преобразили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Прикамья.
Яблоневый сад в Юрле начали благоустраивать еще в прошлом году. В рамках первого этапа летом 2025 года там была обустроена площадка с плиточным покрытием и высажены молодые яблони. Центром композиции стала знаковая скульптура — Юрлинка, девушка в национальной одежде с караваем. Тогда же в саду появился световой фонтан.
В этом году сад пополнился еще одним арт-объектом — световым деревом, гармонично вписавшимся в общую концепцию. Завершающими работами стали обустройство пешеходных тропинок и посев газона. Для комфортного отдыха посетителей установлены лавочки и урны.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в этом году в регионе благоустроят 122 объекта: 25 дворов и 97 парков, скверов, набережных и главных пешеходных улиц. Глава Прикамья подчеркнул, что приоритеты выстроены с учетом мнения жителей. В первую очередь обустраивают памятные места и променады, создают многофункциональные спортивные и детские площадки. Комфортные зоны для отдыха появятся и в небольших населенных пунктах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.