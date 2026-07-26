Один человек погиб и 28 пострадали в Ростове-на-Дону из-за урагана

Ливни со шквалистым ветром обрушились на Ростов-на-Дону. В городе повалены более 1000 деревьев, многие из которых упали на автомобили, также наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Из-за стихии пострадали 28 горожан, один человек погиб. Также в регионе задерживаются 89 пассажирских поездов. Власти ввели режим ЧС. Местные жители признались, что «такого апокалипсиса не припомнят даже старожилы». Подробности — в материале «Газеты.Ru».