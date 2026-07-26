В Ростове-на-Дону число пострадавших возросло до 28, введен режим ЧС

Сегодня на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о введении на территории донской столицы режима ЧС.
Причиной стали разрушительные последствия урагана, обрушившегося на регион накануне. Как говорится в сообщении мэра Ростова Александра Скрябина, по оперативным данным, в городе зафиксировано падение более одной тысячи деревьев, и эта цифра не окончательная — заявки от граждан продолжают поступать в диспетчерские службы. На данный момент удалось ликвидировать последствия обрушения 132 деревьев, остальные адреса находятся в очереди на отработку.
К устранению последствий стихии привлечены значительные силы: 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 специалиста и 47 единиц техники.
Трагические последствия непогоды усугубляются ростом числа пострадавших. По последним данным, в результате урагана пострадали 28 жителей города. Один человек погиб. Всего же в диспетчерскую службу поступило уже 35 тысяч обращений от ростовчан.
По сообщению Минэнерго, в регионе постепенно восстанавливают электроснабжение.