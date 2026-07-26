В Ростове-на-Дону число пострадавших возросло до 28, введен режим ЧС

Причиной стали разрушительные последствия урагана, обрушившегося на регион накануне. Как говорится в сообщении мэра Ростова Александра Скрябина, по оперативным данным, в городе зафиксировано падение более одной тысячи деревьев, и эта цифра не окончательная — заявки от граждан продолжают поступать в диспетчерские службы. На данный момент удалось ликвидировать последствия обрушения 132 деревьев, остальные адреса находятся в очереди на отработку.