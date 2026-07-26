Поезд «Сириус — Челябинск» с остановкой в Самаре задерживается на четыре часа

Поезд № 578, следующий по маршруту Сириус — Челябинск с остановкой в Самаре, задерживается примерно на четыре часа из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области. Отправление состава, на который рассчитывали жители Самары, перенесено с 13:44 на 18:00 26 июля.