В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за урагана Об этом в своем канале сообщил глава города Александр Скрябин. В донской столице официально объявили режим чрезвычайной ситуации из-за последствий мощной непогоды. Стихия повалила около 1000 деревьев, и заявки от жителей продолжают активно поступать. На данный момент коммунальные службы успели расчистить завалы после падения 132 деревьев. Для восстановления нормальной жизни города мобилизовали значительные силы. В работах задействованы 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники. Также к устранению последствий подключили шесть расчетов городской Поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийную бригаду от администраций районов и еще 25 единиц спецтехники.