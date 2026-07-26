Путин подписал закон об авансовом платеже по НДФЛ для трудовых мигрантов.

Для них фиксированный авансовый платеж составит 1700 рублей за каждый полный или неполный месяц временного или постоянного проживания (пребывания) в РФ. А для тех, кто трудится по патенту, занят в организациях или у индивидуальных предпринимателей, базовая ставка платежа сохранится на уровне 1200 рублей.