День ВМФ-2026 в Петербурге: новый памятник и послание потомкам

Отметим, именно Кронштадт стал главной в Петербурге площадкой празднования Дня ВМФ. В парке «Патриот ЛенВО» здесь проводятся мастер-классы по вязанию узлов, игры в «Морской бой и перетягивание каната. Также звучит живая музыка в исполнении Оркестра штаба ЛенВО. А в Музейно-историческом центре “Остров фортов” все желающие смогут освоить азбуку МорзеФиналом праздника на “Острове фортов” будет концерт. Его участниками станут “Чёрные береты”, барабанщики “ДРАМТАЙМ” и танцевальные коллективы.