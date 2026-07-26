День ВМФ-2026 в Петербурге: новый памятник и послание потомкам

В Санкт-Петербурге 26 июля, в День ВМФ, заложили «Капсулу памяти» — послание жителям города 2045 года от поколения победителей — и бюст адмиралу Нахимову. В городе проводятся различные праздничные мероприятия. Подробно — в материале на spb.aif.ru.
Празднование Дня ВМФ началось в Северной столице с возложения цветов к памятнику Петру Первому — основателю города и регулярного флота России. Кроме того, на здании Главного штаба ВМФ торжественно подняли Георгиевский флаг ВМФ, на Флагшточной башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости — гюйс, а на сводах Дворцового моста — флаги расцвечивания.
В сквере Главного Адмиралтейства торжественно открыли бюст прославленного флотоводца — адмирала Павла Нахимова. Также там заложили «Капсулу памяти», подразумевающую связь поколений 1945 и 2045 годов. В капсуле находятся послания потомкам от участников Великой Отечественной войны. Вскрыть её предстоит в День ВМФ в 2045 году.
В Выборге Ленобласти празднование Дня ВМФ началось с возложения цветов к памятнику адмиралу Фёдору Апраксину. Отметим, что именно на территории нынешней Ленобласти, в Лодейном Поле, и создавался по указу Петра Первого Балтийский флот. И именно здесь начиналась история флота, который прославил Россию своими победами и стал надёжной её опорой.
В Кронштадте 25 июля открыли памятник «Ангелы Мессины», посвящённый русским морякам, которые в далёком 1908 году пришли на помощь жителям итальянского города после землетрясения. Бронзовая скульптура расположена в сквере на Тулонской аллее. А 26 июля подняли Андреевский флаг и флаги расцвечивания на корабле-музее «Беспокойный». Церемонию сопровождали исполнением Гимна России.
Отметим, именно Кронштадт стал главной в Петербурге площадкой празднования Дня ВМФ. В парке «Патриот ЛенВО» здесь проводятся мастер-классы по вязанию узлов, игры в «Морской бой и перетягивание каната. Также звучит живая музыка в исполнении Оркестра штаба ЛенВО. А в Музейно-историческом центре “Остров фортов” все желающие смогут освоить азбуку МорзеФиналом праздника на “Острове фортов” будет концерт. Его участниками станут “Чёрные береты”, барабанщики “ДРАМТАЙМ” и танцевальные коллективы.
Не обойдётся и без федеральных звёзд. В 19.00 в зале «Октябрьский» состоится праздничный концерт Александра Розенбаума.