Четверо человек пострадали в аварии на подъезде к Краснокамску

Утром в воскресенье, 26 июля, на подъезде к Краснокамску произошло серьезное ДТП. Столкнулись две легковушки — ВАЗ и «Мазда». Как сообщается в группе краснокамских спасателей ВКонтакте, вызов от ЕДДС им поступил в 10.14.