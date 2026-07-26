Четверо человек пострадали в аварии на подъезде к Краснокамску

Утром в воскресенье, 26 июля, на подъезде к Краснокамску произошло серьезное ДТП. Столкнулись две легковушки — ВАЗ и «Мазда». Как сообщается в группе краснокамских спасателей ВКонтакте, вызов от ЕДДС им поступил в 10.14.
К месту аварии спасатели приехали вместе с сотрудниками 11-й пожарно-спасательной части. Машины стабилизировали и сняли клеммы с аккумуляторов, чтобы исключить возгорание.
Фото: Аварийно — спасательное формирование МКУ’УГЗЭП".
После столкновения в ВАЗе пострадали 25-летний водитель и пассажиры-женщины — 25 и 48 лет. В «Мазде» пострадала 28-летняя женщина-водитель. Всех пострадавших передали врачам скорой.
Фото: Аварийно — спасательное формирование МКУ’УГЗЭП".
— В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефону ЕДДС Краснокамского МО — 112, — напоминают спасатели.
В пресс-службе краевого Минздрава КП-Пермть сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести и еще две женщины находятся в удовлетворительном состоянии.