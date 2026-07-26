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В Хабаровском крае загорелся полигон ТБО

В Хабаровском крае загорелся полигон ТБО на площади 1,5 тысячи квадратов.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края тушат, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

«Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возгорании объекта размещения твердых коммунальных отходов в городе Комсомольске-на-Амуре. По предварительной информации, площадь возгорания 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар тушат десять человек и семь единиц техники.

Природоохранный прокурор оценит действия и решения эксплуатирующей организации, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.