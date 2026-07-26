В селе Ильичевском создали пятую в Карачаево-Черкесии модельную библиотеку

Работы по созданию модельной библиотеки завершились в селе Ильичевском Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Она станет пятым подобным учреждением в регионе, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей личной странице в мессенджере «Макс».
«Благодаря нацпроекту “Семья” библиотека превратилась в современное культурное и образовательное пространство, где созданы комфортные условия для получения знаний и содержательного досуга. Учреждение оснастили компьютерным и интерактивным мультимедийным оборудованием. Пространство грамотно зонировано: выделены детская и техническая зоны, а также площадка для мероприятий и мастер-классов», — написал Рашид Темрезов.
Все сотрудники библиотеки прошли обучение и готовы внедрять современные форматы работы с использованием цифровой техники. Значительно пополнился и книжный фонд. Учреждение получило около 1250 новых изданий, в том числе 58 книг для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«К 2030 году мы планируем открыть такие современные пространства в каждом муниципальном районе Карачаево-Черкесии. Библиотеки снова должны становиться тем, чем и должны быть — популярным и любимым местом для людей», — подытожил глава КЧР.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.