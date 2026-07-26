Строительство 19 домов ведется на севере Москвы в рамках программы реновации

«Северный административный округ Москвы занимает четвертое место по количеству введенных и строящихся домов в рамках программы реновации. В шести районах округа сейчас возводится 19 объектов общей площадью более 700 тыс. кв. м. Жилая площадь составляет почти 430 тыс. кв. м. — это свыше 7 тыс. квартир. В них выполняется комплексная чистовая отделка, а благоустройство прилегающих к новостройкам территорий включает озеленение, создание системы уличного освещения, обустройство детских и спортивных площадок, мест для отдыха, пешеходных зон и паркинга», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Одно из главных отличий квартир — удобная планировка, в которой предусмотрены просторные кухни и санузлы, изолированные комнаты и застекленные лоджии. Комфорт также обеспечат регулируемые батареи, москитные сетки и замки на окнах, дверные ограничители и ниши под шкафы. Кроме того, реализована концепция безбарьерной среды в местах общего пользования — входных группах, лифтовых холлах, коридорах. На первых этажах зданий проектом также предусмотрены колясочные, комнаты для консьержей, коммерческие помещения.
«Больше всего жилья по программе реновации строится в Бескудниковском районе — шесть домов общей площадью более 270 тыс. кв. м. В Тимирязевском возводится пять объектов, в Головинском и Дмитровском районах — по три, еще по одному — в Коптево и Хорошевском. Шесть жилых комплексов сооружают с применением префаб-технологии, которая обеспечивает высокое качество и долговечность зданий, а также сокращает сроки работ на 30−50%», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Строительство ЖК ведется по индивидуальным архитектурным проектам и выделяются выразительным дизайном фасадов. В работах используются качественные материалы от проверенных российских поставщиков, а передовые инженерно-технические решения позволяют обеспечить высокую надежность конструкций. Столичный стандарт качества строительства обеспечивает системный подход инспекторов «Контроля Москвы».
Как рассказал председатель комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков, с начала возведения зданий на севере столицы проведено уже свыше 70 контрольно-надзорных мероприятий. Их цель заключалась в оценке соответствия работ и материалов утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. В них также были задействованы специалисты подведомственного центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.