Строительство 19 домов ведется на севере Москвы в рамках программы реновации

«Больше всего жилья по программе реновации строится в Бескудниковском районе — шесть домов общей площадью более 270 тыс. кв. м. В Тимирязевском возводится пять объектов, в Головинском и Дмитровском районах — по три, еще по одному — в Коптево и Хорошевском. Шесть жилых комплексов сооружают с применением префаб-технологии, которая обеспечивает высокое качество и долговечность зданий, а также сокращает сроки работ на 30−50%», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.