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В Янтарном ищут ребенка, пропавшего в море

ЧП произошло в месте, запрещённом для купания.

В Янтарном продолжаются поиски ребенка, пропавшего в Балтийском море.

Накануне я в 18:35 от оператора Системы-112 поступило сообщение о том, что в поселке Янтарный в море во время купания пропал ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, инцидент произошел в месте, запрещённом для купания, примерно в 300 метрах от Центрального пляжа.

На место незамедлительно направлены муниципальные спасатели. Поиски продолжаются, на данный момент обнаружить ребёнка не удалось.

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