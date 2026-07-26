Число ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области сократилось почти вдвое

Во время акции сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы с автомобилистами и напомнят об ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, жители региона могут помочь в борьбе с нарушителями. Если водитель ведет себя на дороге подозрительно, об этом следует сообщить по телефону 112. В случае подтверждения факта нетрезвого вождения заявителю положено денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.