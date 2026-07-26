Свердловчане пожаловались на желтую воду в кранах

— Со станций «Т Плюс», где ежедневно отбираются пробы воды и сдаются анализы поступает вода питьевого качества. Она соответствует всем санитарным нормам, в том числе и по цветности. Подобная работа проводится и в теплосетях Екатеринбургской теплосетевой компании — промывка, дезинфекция, анализы. Чтобы установить причину отклонения качества, а конкретном доме, жильцу следует обратиться в управляющую компанию, — рассказали в «КП-Екатеринбург» в «Т Плюс».