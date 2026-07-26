В воскресенье закрыто движение на Кленовой аллее

В Калининграде в воскресенье, 26 июля, проходит I этап Чемпионата Калининградской области по автомобильному спорту. Из-за этого закрыты для проезда Кленовая аллея и прилегающие улицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение всех видов транспорта перекрыто до 20 часов.
Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, региональную общественную организацию «Калининградская федерация автомобильного спорта».
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