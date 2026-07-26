Из-за непогоды в Ростовской области с опозданием следует 111 поездов

Непогода, обрушившаяся на Ростов-на-Дону вечером 25 июля, спровоцировала сбой в работе железнодорожного транспорта: так, сегодня утром сообщалось о задержке в пути 89 пассажирских поездов. К 15 часам мск эта цифра увеличилась до 111, сообщает ОАО «РЖД» в своем канале в Max.