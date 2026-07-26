Из-за непогоды в Ростовской области с опозданием следует 111 поездов

Непогода, обрушившаяся на Ростов-на-Дону вечером 25 июля, спровоцировала сбой в работе железнодорожного транспорта: так, сегодня утром сообщалось о задержке в пути 89 пассажирских поездов. К 15 часам мск эта цифра увеличилась до 111, сообщает ОАО «РЖД» в своем канале в Max.
«На данный момент с опозданием следует 111 поездов, максимальное время задержки составляет семь часов», — сообщили в РЖД.
Кроме того, изменилось время отправления с начальных станций четырех поездов:
№ 326 Новороссийск — Пермь отправится со станции Новороссийск 26 июля не ранее 17:30 (мск) вместо 15:40 26 июля;№ 151 Анапа — Москва отправится со станции Анапа 26 июля не ранее 18:45 вместо 17:15 26 июля;№ 506 Новороссийск — Тамбов отправится со станции Тамбов 26 июля не ранее 19:10 вместо 17:10 26 июля;№ 42 Москва — Саранск отправится из Москвы 27 июля не ранее 1:00 вместо 21:50 26 июля.
В то же время на конечные станции уже прибыли восемь поездов, ранее задержанных из-за непогоды в Ростовской области.
В компании отметили, что на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги людям производят возврат и переоформление проездных документов, бесплатно предоставляют места в залах повышенной комфортности, комнатах длительного отдыха и камерах хранения.
Напомним, вечером в субботу на Ростов-на-Дону обрушились шквалистый ветер и ливень. Это, как ранее писала «РГ», спровоцировало масштабный сбой в работе железнодорожного транспорта. Причиной задержек поездов стало аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения.