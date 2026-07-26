В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»

Бушующий со вчерашнего дня ветер срывал крыши многоквартирных домов, вырывал окна вместе с рамами, с легкостью опрокидывал остановки общественного транспорта, рекламные щиты и палатки на базах отдыха, передают корреспонденты портала «Привет. Ростов». О последствиях шквалистых и сносящих все на своем пути порывов сообщили и автомобилисты.