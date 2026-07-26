Шторм обесточил 102 населенных пункта в 14 районах Ростовской области

К ликвидации последствий непогоды привлечены силы АО «Донэнерго» и филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго»: 182 аварийно-восстановительные бригады, 603 человека и 205 единиц техники. Дополнительно в регион прибыли 20 бригад из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара. Работы ведутся в круглосуточном режиме до полного восстановления энергоснабжения.