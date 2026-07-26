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Шторм обесточил 102 населенных пункта в 14 районах Ростовской области

Шторм в Ростовской области нарушил электроснабжение в 102 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Шторм в Ростовской области нарушил электроснабжение в 102 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Проблемы с электричеством наблюдаются в городах Батайск, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском, Белокалитвинском и Красносулинском районах.

Повреждены высоковольтные линии электропередачи, обесточены трансформаторные подстанции, зафиксированы многочисленные обрывы на распределительных сетях. Муниципальные режимы ЧС введены в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, режим повышенной готовности — в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском районах.

К ликвидации последствий непогоды привлечены силы АО «Донэнерго» и филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго»: 182 аварийно-восстановительные бригады, 603 человека и 205 единиц техники. Дополнительно в регион прибыли 20 бригад из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара. Работы ведутся в круглосуточном режиме до полного восстановления энергоснабжения.

Подробнее о том, что происходило в области в разгар стихии — читайте в материале «Штормовое испытание».

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