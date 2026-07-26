Калининград оказался в числе самых востребованных городов для отдыха в июле — аналитики

Чаще всего путешественники снимали однокомнатные квартиры и студии на три дня. При выборе они обращали внимание на близость к центру, наличие Wi-Fi, стиральной машины и парковки. Аналитики отметили, что пик поездок традиционно приходится на июль и август. При этом в середине лета аренда в среднем на 5−7% дешевле, чем в последний месяц сезона.