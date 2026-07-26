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Калининград оказался в числе самых востребованных городов для отдыха в июле — аналитики

Большинство путешественников останавливались в городе на три дня.

Источник: Клопс.ru

Калининград попал в десятку самых популярных у россиян направлений для бронирования жилья в июле. Об этом, ссылаясь на исследование сервиса «Суточно.ру», пишет ТАСС в воскресенье, 26 июля.

Рейтинг возглавил Санкт-Петербург, следом расположились Москва и Казань. В топ также попали Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток.

Чаще всего путешественники снимали однокомнатные квартиры и студии на три дня. При выборе они обращали внимание на близость к центру, наличие Wi-Fi, стиральной машины и парковки. Аналитики отметили, что пик поездок традиционно приходится на июль и август. При этом в середине лета аренда в среднем на 5−7% дешевле, чем в последний месяц сезона.

Аномальная жара, транспортные сложности и снижение потребительского спроса привели к сокращению турпотока в Калининградскую область. Эксперты ожидают, что показатели восстановятся к осени.

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