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Хабаровчане встречают цветение лотосов: фото розового чуда

На озере Галкино, расположенного недалеко от Хабаровска — цветочное чудо. Здесь распустились лотосы Комарова — удивительные розовые цветы, занесенные в Красную книгу.

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На озере Галкино, расположенного недалеко от Хабаровска — цветочное чудо. Здесь распустились лотосы Комарова — удивительные розовые цветы, занесенные в Красную книгу. Крупные бутоны гордо возвышаются над тёмной водой, а их лепестки переливаются на солнце нежными оттенками от бледно-розового до насыщенного малинового. Широкие зеленые листья-подушки устилают поверхность озера, создавая зримый ковер. Цветение длится всего несколько дней, и это редкое зрелище привлекает в Галкино десятки любителей природы. Лотосы Комарова — жемчужина дальневосточного лета, увидеть которую стоит каждому.