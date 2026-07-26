Хабаровчане встречают цветение лотосов: фото розового чуда

На озере Галкино, расположенного недалеко от Хабаровска — цветочное чудо. Здесь распустились лотосы Комарова — удивительные розовые цветы, занесенные в Красную книгу. Крупные бутоны гордо возвышаются над тёмной водой, а их лепестки переливаются на солнце нежными оттенками от бледно-розового до насыщенного малинового. Широкие зеленые листья-подушки устилают поверхность озера, создавая зримый ковер. Цветение длится всего несколько дней, и это редкое зрелище привлекает в Галкино десятки любителей природы. Лотосы Комарова — жемчужина дальневосточного лета, увидеть которую стоит каждому.