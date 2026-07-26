Более 42 тысяч жителей Ростовской области остались без водоснабжения

Перебои зафиксировали в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском и Октябрьском районах, а также в городах Красный Сулин, Шахты и Азов и хуторе Задонье. На всех объектах ведутся восстановительные работы.