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В Кировском и Центральном районах Новосибирска аварийно отключили свет

Без электричества остались десятки домов на Бронных переулках, а также на улицах Достоевского, Ипподромской и Селезнева.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в Кировском и Центральном районах произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители нескольких десятков домов. Об этом стало известно с муниципального портала «Мой Новосибирск».

В Кировском районе отключение затронуло 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Бронные переулки. Причина — авария на трансформаторной подстанции ТП-223. Электричество отключили с 14:20 до 22:00.

В Центральном районе без света остались дома на улицах Достоевского, Ипподромской и Селезнева. Отключение на подстанции ТП-442 продлится с 19:00 до 22:00.