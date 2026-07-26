Пять котельных в Ростове остаются без света после урагана

Сложнее ситуация обстоит с электричеством. В настоящее время отключены пять котельных. Кроме того, зафиксировано 18 отключений высоковольтных линий в шести районах города — Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском. В работе находится более ста заявок от жителей, и они продолжают поступать.