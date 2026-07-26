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Число пострадавших от непогоды в Ростовской области превысило 50

В Ростовской области более 50 человек обратились за медпомощью из-за непогоды.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. В Ростовской области из-за последствий мощного ливня пострадали более пятидесяти местных жителей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В больницах остаются 11 человек, из них один ребенок, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Всего за медицинской помощью по области накануне обратился 51 человек. К сожалению, один человек погиб», — написал он на платформе «Макс».

Глава региона отметил, что более 42 тысяч жителей остаются без воды. Непогода вызвала отключения света минимум в 14 муниципалитетах. Больницы работают в штатном режиме, они обеспечены резервными источниками электроэнергии.

В субботу на Ростовскую область обрушился мощный ливень с сильным ветром. Количество поваленных деревьев уже превысило тысячу. Также пострадали автомобили и крыши домов.

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. По данным синоптиков, плохая погода сохранится в регионе и в воскресенье.

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