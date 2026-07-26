Число пострадавших от непогоды в Ростовской области превысило 50

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. В Ростовской области из-за последствий мощного ливня пострадали более пятидесяти местных жителей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В больницах остаются 11 человек, из них один ребенок, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Всего за медицинской помощью по области накануне обратился 51 человек. К сожалению, один человек погиб», — написал он на платформе «Макс».
Глава региона отметил, что более 42 тысяч жителей остаются без воды. Непогода вызвала отключения света минимум в 14 муниципалитетах. Больницы работают в штатном режиме, они обеспечены резервными источниками электроэнергии.
В субботу на Ростовскую область обрушился мощный ливень с сильным ветром. Количество поваленных деревьев уже превысило тысячу. Также пострадали автомобили и крыши домов.
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. По данным синоптиков, плохая погода сохранится в регионе и в воскресенье.