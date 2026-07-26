Путин подписал закон о стажировке для выпускников колледжей и вузов.

Важная гарантия для стажера: если по окончании срочного договора он заключит трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему не устанавливается. При этом новый вид стажировки не будет применяться к госслужащим и муниципальным служащим, а также не затронет стажировки, связанные с охраной труда и допуском к профессиональной деятельности — для них сохраняются действующие нормы.