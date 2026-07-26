В Советске ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год

Роза Даниловна родилась в Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны изготавливала отражатели для самолётов и призмы для танков на заводе. Работала на предприятии до его закрытия в 1953 году, пройдя трудовой путь от станочницы до мастера производства.