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За медицинской помощью после шторма на Дону обратился 51 человек

За медицинской помощью после прошедшего в Ростовской области шторма обратился 51 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

За медицинской помощью после прошедшего в Ростовской области шторма обратился 51 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

К настоящему времени в больницах остаются 11 человек, из них один ребенок.

Подробнее о том, что происходило в области в разгар стихии — читайте в материале «Штормовое испытание».

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