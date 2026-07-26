За медицинской помощью после шторма на Дону обратился 51 человек

За медицинской помощью после прошедшего в Ростовской области шторма обратился 51 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
К настоящему времени в больницах остаются 11 человек, из них один ребенок.
Подробнее о том, что происходило в области в разгар стихии — читайте в материале «Штормовое испытание».
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