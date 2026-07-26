Драка на стадионе! Как команды Сталинграда и Симферополя 90 лет назад выясняли, кто сильнее

Сильной критике подвергся Шапошников. Он упустил нити игры, а когда вспохватился было поздно. Соперники уже распоясались. Под давлением публики судья удалил с поля правого защитника гостей, но страсти продолжали кипеть. Во время очередной атаки сталинградцев, когда вратарь поймал мяч в нижнем углу и прикрыл его корпусом, кто-то из хозяев поля ударил лежащего голкипера в область сердца! Пострадавший потерял сознание. Кто-то из игроков прокричал: «Врача!» А медицинских работников на стадионе не было. В итоге вратаря уложили на скамейку и приводили в чувство своими средствами. В самом конце игры «поломали» еще и нападающего Симферополя, который хромая тоже досрочно покинул поле. Голов больше не было.