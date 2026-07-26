Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 июля 2026 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 27 июля 2026 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Л. Чайкиной, 17 — с 09.00 до 16.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Першино, ч/с: Ставропольская, 145−223А; Беломорская, 14−34; Чукотская, 5−31; Саянская, 1−26; Андижанская, 23, 25; Валовая, 1−13; Искусств, 1−19; Мартеновская, 6−14; Бухарская, 36, 38; Прокатная, 29, 35; Жигулевская; Кадиевская; Орловская; 26-ти Бакинских Комиссаров; 32-й Годовщины Октября; Анапская; пер. Анапский; Даурская; Долматовская; пер. Долматовский — с 08.00 до 18.00;
— п. Аэропорт-2 — с 08.00 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— Обухова, 5, 6; Дегтярева, 98 (п. 1, 2); Социалистическая, 36А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Шарова, 62 (п. 1,2), 64 (п. 1,2) — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Гер. Танкограда, 37, 53, 53А; Зыкова, 20; Бажова, 115 — с 09.00 до 16.00;
— п. Никольская Роща, ч/с: Гер. Танкограда, 39−51, Алтайская, 27, 29 — с 09.00 до 16.00;
— п. Первоозерный, ч/с: Танкистов, 49−57 (нечет.); Томская, 1−15; Мамина, 86−114 (чет.); Шишкина, 39−65; Ржевская, 1−36; 2-я Щербаковская, 3−19; 3-я Щербаковская, 2−20; Загорская, 3−19; пер.3-й Загорский, 1−10; пер.4-й Загорский, 2−10; пер.1-й Бытовой, 1−9; пер.2-й Бытовой, 2, 4 — с 13.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.