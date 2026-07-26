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В Ростове число пострадавших от непогоды выросло до 28 человек

Об этом в своих соц-сетях сообщил глава города Александр Скрябин.

В Ростове число пострадавших от непогоды выросло до 28 человек. Об этом в своих соц-сетях сообщил глава города Александр Скрябин. «Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28», — сообщил Скрябин. Вечером 25 июля на регион обрушился мощный ливень с грозами и штормовым ветром. Стихия повалила более тысячи деревьев, повредила автомобили и кровли домов. Из-за непогоды оказались задержаны не менее 27 поездов. В области произошли масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения. Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы.