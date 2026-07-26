Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве сообщили, сколько калининградцев работают в сфере торговли

Торговля входит в число ключевых секторов экономики, составляя почти 10% ВРП.

В Калининградской области в сфере торговли работают более 100 тысяч человек, что составляет 20 процентов от всех численности занятых в экономике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам 2025 года оборот розничной торговли в Калининградской области по составил 404,7 млрд рублей, что на 6,7 процентов больше, чем в 2024 году. При этом, оптовая торговля выросла еще больше — на 23,6 процентов. Также отмечается рост продаж через интернет.

На торговые сети по-прежнему приходится немногим более 40 процентов совокупного оборота всей розничной торговли региона.

«Инфраструктурное развитие торговых сетей, дискаунтеров и формата “магазин у дома” позитивно отражается на расширении доступного ассортимента товаров и создании новых рабочих мест. В то же время по итогам 2025 зафиксирован прирост объектов малой розницы. В регионе сейчас работают более двух тысяч нестационарных торговых объектов: это киоски, павильоны, палатки. Плюс — 108 автолавок, автомагазинов и других мобильных торговых объектов», — сообщила вице-премьер Вероника Лесикова.