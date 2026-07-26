В правительстве сообщили, сколько калининградцев работают в сфере торговли

По итогам 2025 года оборот розничной торговли в Калининградской области по составил 404,7 млрд рублей, что на 6,7 процентов больше, чем в 2024 году. При этом, оптовая торговля выросла еще больше — на 23,6 процентов. Также отмечается рост продаж через интернет.