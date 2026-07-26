Опубликовано штормовое предупреждение на 27 июля

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер до 15−20 м/с, порывы до 23 м/с. На юге, юго-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с.