Опубликовано штормовое предупреждение на 27 июля

В Атырауской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер днем до 15−18 м/с.
В Карагандинской области днем на востоке ожидаются дождь, гроза и град. Ветер до 15 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Улытау ожидается ветер с порывами до 15 м/с. Днем ожидается сильная жара +35…+38°C. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ветер усилится до 15 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C.
В областном центре Мангистауской области — Актау — днем ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с.
В Акмолинской области днем ожидается сильная жара +35°C. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе — чрезвычайная.
В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и шквал. На западе и юге прогнозируется пыльная буря. Ветер до 15−20 м/с. В Уральске днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с.
В Актюбинской области на юге ожидается пыльная буря. Ветер до 15−18 м/с. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Жетысу на востоке и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер на востоке и севере области усилится до 17−22 м/с.
В Кызылординской области днем на севере, юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер до 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40…+42°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +40…+41°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Абай на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза, днем — град и шквал. Ветер до 15−20 м/с, днем порывы до 23 м/с. На северо-востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15−20 м/с.
В Костанайской области днем ожидается сильная жара +35…+37°C. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная. В Костанае днем ожидается сильная жара +35…+36°C.
В Шымкенте ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15−20 м/с.
В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер до 15−20 м/с, на горных перевалах порывы до 25 м/с. Днем ожидается сильная жара +40…+41°C. На севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер с порывами до 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40…+41°C.
В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с.
В Алматинской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. На севере, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Конаеве ожидается северо-восточный ветер с порывами до 18 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C.
В Жамбылской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с, порывы до 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер до 15−20 м/с, порывы до 23 м/с. На юге, юго-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер днем на юго-востоке усилится до 15−20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области на западе, юге и востоке ожидаются дождь и гроза, днем — град и шквал. Ветер до 15−20 м/с. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь и гроза. Ветер до 15−20 м/с.