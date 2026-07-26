Путин подписал закон о профилактике нарушений со стороны должностных лиц

При этом предусматривается, что лицо не может быть освобождено от административной ответственности в случае подачи ходатайства о заключении соглашения после дня направления материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело о правонарушении, а также в случае совершения аналогичного административного правонарушения лицом, ранее не исполнившим соглашение. Либо лицом, соглашение с которым ранее было расторгнуто до дня истечения срока его исполнения в связи с неисполнением им условий договора.