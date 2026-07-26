В центре Волгограда разобрали постамент памятника Невскому

— Если говорить упрощенно, то постамент создается следующим образом: сначала делается арматурный каркас, выставляются гранитные блоки, На последнем этапе заливается бетон, — рассказывает о технологии волгоградский скульптор Сергей Щербаков. — На этой неделе я был на площади и видел, что гранитные блоки уже разобрали, причем разобрали очень даже неплохо — надеюсь, мы сможем использовать их вновь.