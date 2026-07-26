Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Волгограда разобрали постамент памятника Невскому

В центре Волгограда разобрали и подготовили к установке на новом месте гранитный постамент.

В центре Волгограда разобрали и подготовили к установке на новом месте гранитный постамент памятника Александру Невскому.

— Если говорить упрощенно, то постамент создается следующим образом: сначала делается арматурный каркас, выставляются гранитные блоки, На последнем этапе заливается бетон, — рассказывает о технологии волгоградский скульптор Сергей Щербаков. — На этой неделе я был на площади и видел, что гранитные блоки уже разобрали, причем разобрали очень даже неплохо — надеюсь, мы сможем использовать их вновь.

После того, как новый фундамент будет установлен на новом месте, из Подмосковья привезут обновленную фигуру Александра Невского.

— Памятник уже готов — его собрали, но пока не тонировали, чтобы он не пылился в ожидании переезда, — отметил Сергей Щербаков. — Как только нам обозначат конкретные сроки, мы завершим все работы — тонировка займет не больше одного дня.

Решение о переносе памятника князю Александру Невскому было принято в начале масштабной реконструкции. Фигуру, которая двадцать лет назад стояла на главной площади Волгограда, сняли с постамента и увезли на комбинат в Жуковском на «омолаживающие» процедуры. Для небесного покровителя Волгограда скульптор Сергей Щербаков изготовил полутораметровый щит из бронзы.

Фото Андрея Поручаева.