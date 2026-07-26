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В Волгограде гостей начали заселять в отели без бумажных документов

Гостиницы начали заселять постояльцев по «Максу».

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские отели переходят на новый сервис: теперь гостей заселяют по «Максу». Бумажный паспорт больше не нужен. После сканирования QR-кода со смартфона, все данные документов постояльца автоматически загрузятся из Госуслуг. Это удобно и для туристов, и для работников отелей. В Волгограде этот формат уже используют объекты «Интурист», «Южный», Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya, «Космос Волгоград», «Волго Дон», «Старт», «МИЛОТ», «Река & Песок», — сообщает комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Уже с 1 сентября использование цифрового ID будет обязательным требованием для всех гостиниц, в которых более 50 номеров. Позже это правило распространится и для более мелких объектов. Создатели сервиса уверяют, что это абсолютно безопасно — все данные клиента поступают в систему в зашифрованном виде, без ошибок, которые возможны при ручном вводе информации.