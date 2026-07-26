В Волгограде гостей начали заселять в отели без бумажных документов

Уже с 1 сентября использование цифрового ID будет обязательным требованием для всех гостиниц, в которых более 50 номеров. Позже это правило распространится и для более мелких объектов. Создатели сервиса уверяют, что это абсолютно безопасно — все данные клиента поступают в систему в зашифрованном виде, без ошибок, которые возможны при ручном вводе информации.