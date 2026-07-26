Путин подписал закон о штрафах для организаторов азартных игр.

Согласно подписанному документу, для букмекерских контор и тотализаторов вводится штраф за прием ставок от физического лица, включенного в перечень отказавшихся от участия в азартных играх, за заключение с ним пари, за направление ему рекламы, а также за выплату выигрышей по пари, заключенным относительно событий, наступивших после обновления информации в этом перечне.