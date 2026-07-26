Число задержавшихся в Ростовской области поездов выросло до 111

Помимо этого, скорректировано расписание отправления еще четырех поездов с начальных станций: № 326 Новороссийск — Пермь отправится со станции Новороссийск 26 июля не ранее 17:30 (мск) вместо 15:40; № 151 Анапа — Москва — со станции Анапа 26 июля не ранее 18:45 вместо 17:15; № 506 Новороссийск — Тамбов — со станции Тамбов 26 июля не ранее 19:10 вместо 17:10; № 42 Москва — Саранск отправится из Москвы 27 июля не ранее 1:00 вместо 21:50 26 июля.