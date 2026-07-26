На улице Горького в Нижнем Новгороде начали ремонтировать Дом с трещиной

На ул. Горького в Нижнем Новгороде начался ремонт многоквартирного дома № 164, который мог пострадать из-за строительства в этом районе новой ветки метро.
Четырёхэтажная «сталинка» была построена около 70 лет назад. Ранее она вошла в перечень объектов, за которыми ведётся геотехнический мониторинг в зоне строительства метро.
Первые трещины на доме были зафиксированы ещё в 2024 году. Тогда специалисты пришли к выводу, что дефекты появились ещё до перекладки сетей на ул. Ошарской для прокладки тоннелей.
Для ремонта дома разработали проект. Он включает укрепление фундамента в несколько этапов, а также ликвидацию пустот и последующую заделку трещин в стенах.