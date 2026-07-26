Путин подписал закон о введении новых требований к трудовым мигрантам

Изменения внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно новым нормам, трудовой мигрант должен обеспечивать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении в России, доходом не ниже регионального прожиточного минимума с учетом соответствующего коэффициента. Если это условие не выполняется, иностранцу могут отказать в продлении патента или разрешения на работу. В таком случае он и его несовершеннолетние дети должны будут покинуть Россию в течение 15 дней.