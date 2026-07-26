Шторм парализовал движение электротранспорта в Ростове

Из-за засорения дождеприемных решеток листвой оказались подтоплены несколько участков городских дорог: улицы Стадионная, Вавилова, Курчатова, переулок Семашко, проспект Ворошиловский, улица Извилистая и другие. Для восстановления водоотвода привлекли шесть бригад и четыре иловсасывающие машины. До трех часов ночи воду убрали с проезжей части, движение возобновилось без ограничений. Работы по расчистке дождеприемных колодцев и проверке ливневой канализации продолжаются: задействованы четыре бригады численностью 12 человек и четыре единицы техники.