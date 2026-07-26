В зоопарке Ростова рассказали, как животные перенесли «ураган века»

Ростовский зоопарк пережил мощный ураган, пронесшийся над городом 25 июля. Как сообщили в пресс-службе зоосада, несмотря на разгул стихии, никто не пострадал: ни посетители, ни животные.
Однако на территории есть повреждения. Упало много крупных веток и несколько деревьев. Сейчас на месте работают сотрудники зоопарка. Они убирают поваленные ветки и деревья, устраняют последствия стихии.
— Работа по обследованию вольеров, устранению последствий и повреждений на территории зоопарка продолжается, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!