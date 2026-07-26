В Ростовской области более 42 тысяч жителей остаются без водоснабжения

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.