Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области более 42 тысяч жителей остаются без водоснабжения

Слюсарь: более 42 тысяч жителей Ростовской области остались без воды.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Более 42 тысяч жителей Ростовской области остаются без водоснабжения из-за стихии, аварии устраняют круглосуточно, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.

«Всего без водоснабжения пока остаются более 42 тысяч жителей», — написал губернатор в Telegram-канале.

Водоснабжение отсутствует в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах и в городах Красный Сулин, Шахты и Азов, хуторе Задонье. Ведутся восстановительные работы.

Также в Ростове из-за отсутствия электроэнергии остановлены котельные, обеспечивающие горячее водоснабжение в ряде районов города. «Специалисты круглосуточно работают над устранением аварий», — добавил Слюсарь.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше