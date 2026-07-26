В Ростовской области более 42 тысяч жителей остаются без водоснабжения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Более 42 тысяч жителей Ростовской области остаются без водоснабжения из-за стихии, аварии устраняют круглосуточно, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.
«Всего без водоснабжения пока остаются более 42 тысяч жителей», — написал губернатор в Telegram-канале.
Водоснабжение отсутствует в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах и в городах Красный Сулин, Шахты и Азов, хуторе Задонье. Ведутся восстановительные работы.
Также в Ростове из-за отсутствия электроэнергии остановлены котельные, обеспечивающие горячее водоснабжение в ряде районов города. «Специалисты круглосуточно работают над устранением аварий», — добавил Слюсарь.